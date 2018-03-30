İOKSBS başvurusu kılavuzu-2018 Bursluluk sınavı başvuru formu

Bursluluk sınavı başvuru işlemleri 12 Mart2ta başlamıştı. Eski adı parasız yatılı bursluluk sınavı olan yeni ismiyle İOKSBS başvuruları için son gün 5 Nisan olarak duyuruldu. 2018 İOKSBS başvuru kılavuzu haberimizde olacak. Bursluluk sınavı İOKSBS sınav giriş bilgileri ve belgeleri ise 24 Mayıs'ta açıklanacak. 3 Haziranda yapılacak olan bursluluk sınav sonucu itirazları ise 20 lira karşılığında yapılacak.

2018 İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu” na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://www.odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden paylaşıldı. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor.4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, İOKSBS sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

İOKBS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN: İOKBS , 03 Haziran 201 8 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10 .00 ’da, ÖDSGM tara fından yapılacak.

İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleştirilecek.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Öğrencinin,

e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

Elektronik ortamda okul müdürlüğü başvurusunu onaylamamışsa,

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse,

Başvuru geçersiz sayılır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA: Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflar için 24 Mayıs 2018 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.