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İOKBS sonucu parasız yatılı burs sınav sonuç tarihi-saat kaçta?

İOKBS sonucu parasız yatılı burs sınav sonuç tarihi-saat kaçta?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği yeni adıyla İOKBS sınav sonuçları 18 Temmuz'da yani 12 gün sonra http://odsgm.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. İOKBS sınavı 3 Haziran tarihinde yapılmıştı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 16:30 - Güncelleme: 05-07-2018 16:30

Bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusu 3 Haziran'da İOKBS sınavına giren binlerce öğrencinin birinci gündemi. Sınavın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hala İOKBS sınav sonuçları açıklanmadı. MEB'den resmi bir açıklama bekleyen öğrenci ve veliler için yeni bilgi geldi. Yeni adıyla İOKBS sınav sonuçları 18 Temmuz çarşamba günü açıklanacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini katıldığı İOKBS sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr adresinden online TC şifresi ile sorgulanacak.

İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR: 2017 - 2018 eğitim yılı içinde MEB tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak.

2018 İOKBS Burs Ücreti Ne Kadar Oldu: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 

Yıllara göre İOKBS burs ücretleri

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL- 2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL- 2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL- 2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL- 2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL-2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK: Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi, (-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması, (-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, (-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması, (-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi, (-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi, (-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi, (-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması, (-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,

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