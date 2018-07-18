İOKBS sonuçları MEB bursluluk sınavı sorgulama saat 15.00 ile...

MEB'in yayımladığı takvime göre, 3 Haziran'da gerçekleştirilen 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. Bursluluk hakkı kazanıp, kazanmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Sonuçları saat kaçta açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemdeki MEB açıklamalarına baktığımızda sınav sonuçlarının saat 15.00 - 17.00 aralığında sorgulamaya açıldığı görülüyor. Haliyle saat 15.00'dan itibaren her an sonuçların ilan edilme ihtimali var.

3 Haziran’da sınava giren öğrenci bursu kazanması durumunda, işlemler okul müdürlükleri tarafından yapılıyor. Öğrenci o seneye dair burs işlemlerini “e-burs modülü” üzerinden gerçekleştirebiliyor.

MEB tarafından 2018 İOKBS sonuçları açıklandığı an haberimizin içerisinde yer alan aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavı eski isimleri ile bursluluk veya PYBS sınavı sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

2018 İOKBS bursu ne kadar?: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

İtiraz ücreti ne kadar : Sonuçlar açıklandıktan sonra veli sınav sonucuna itiraz hakkına sahip. İtirazlar, soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecek. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.