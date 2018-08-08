İntizar'la görüntüleri olay olmuştu! Sinem Gedik aylar ortaya çıktı

Mustafa Ceceli geçtiğimiz 24 Mayıs'ta İstanbul 2 Aile Mahkemesi'nde Sinem Gedik ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma protokolüyle çiftin çocuklarının velayeti annede kaldı. Ceceli 3 Temmuz'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne oğlunun velayetini almak için dava açtı. Davanın ardından Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın görüntüleri internette yayılmıştı.
Görüntüleri Mustafa Ceceli'nin verdiğini ileri süren Sinem Gedik eski eşi ve 2011 yılından beri oturduğu evinin alarm ve güvenlik şirketi hakkında özel hayatın gizliliği ihlal suçundan savcılığa şikayet etti. Mustafa Ceceli de eski eşi Sinem Gedik hakkında avukatı aracılığıyla 'suç uydurmak' ve 'iftira' suçlarından yargılanması için savcılığa başvurmuştu.
Medyatava'da yer alan habere göre; Geçen ay eşinin açtığı velayet davası ve mahkemeye sunulan gizli kamera görüntüleri nedeniyle Türkiye gündemine yerleşen Gedik, dün akşam üstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü. Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.
Akrabalarının bebeğini gezdiren Sinem Gedik'in oğluyla yakından ilgilenmesi ve bir dediğini iki etmemesi de fotoğrafları çeken vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Bir ara akrabalarıyla soluklanmak için yol kenarında duran ve sohbet eden Gedik'in yüzünün pek gülmediği de görüldü.
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