İntizar'ın günler sonra paylaştığı video,yorum yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz ay Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le özel görüntüleri piyasaya sürülen ünlü şarkıcı İntizar, Instagram hesabından Uşak konserinde seslendirdiği 'Kalp Gözü' adlı şarkının videosunu paylaştı.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı İntizar, sevilen şarkılarını Sivaslı'daki konserinde, gurbetçiler için seslendirdi. Sivaslı Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, konserde şarkı söylediği anların videosunu paylaştı. Şarkıcının "Asla bitmiyor", "Aşk", "Sevgiliye hediye", "Konu sen olunca", "Güneş" etiketleriyle paylaştığı videoya" destek mesajları ve beğeni yağdı.