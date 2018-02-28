İntizar'dan yıllar sonra gelen itiraf: Akrep soktu, bu hale geldim

Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapan şarkıcı İntizar, çocukluğunda yaşadığı bir olayı anlattı. Baba Radyo’da Ayşe Matay’ın sunduğu "Baba’nın Kızı" programına konuk olan İntizar'ın sözleri herkesi şaşırtacak cinsten.

İntizar, Küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı.

''GÖZ RENGİM SAÇLARIM TENİM DEĞİŞTİ''

''Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti.'' diyen İntizar, ''Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar.'' ifadelerini kullandı.