İntizar Sinem Gedik videolarının ardından ortaya çıktı yazdığına bakın

İntizar Sinem Gedik videoları ile Türkiye'nin gündemine oturan şarkıcı İntizar uzun süren sessizliğini instagram'da takipçilerine yaptığı yorumlarla bozdu. Mustafa Ceceli'nin eski karısı Sinem Gedik ile çıkan videoları ile günlerce konuşulan, özellikle sosyal medyada linç edilen şarkıcı İntizar haftalar sonra instagram'da paylaşımda bulundu. Altına gelen yorumlar ise şarkıcıyı isyan ettirdi.

İntizar, günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Uşak'ta Sivaslı gurbetçilere vereceği konser ile ilgili bilgi paylaşan şarkıcının gönderisine yorum yağdı. Bazı takipçileri İntizar'a destek çıkarken, bazıları ise adeta şarkıcıyı topa tuttu.

YORUMLARA DAHA FAZLA DAYANAMADI: Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'le İntizar'ın eşcinsel ilişki görüntülerini, velayet davası dosyasına eklendikten sonra basına sızan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili Sinem Gedik avukatı aracılığıyla açıklama yapmayı tercih etmiş, şarkıcı İntizar ise konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapmış sonrasında sessizliğe bürünmüştü. Haklarını hukuki yoldan halletmeye çalışan şarkıcı İntizar günler sonra paylaşım yaptı. İntizar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Ancak paylaşıma gelen ağır yorumlara dayanamayan İntizar takipçilerine sert cevaplar verdi.

İntizar kimdir aslen nereli? Ceceli'nin eski eşiyle neden anıldı?