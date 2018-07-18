İntizar Sinem Gedik 2 videosu birden basına sızdı! Yatak odasında...

İntizar Sinem Gedik 2. video ile yine magazin basınının gündeminde. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile çekilen uygunsuz videosu büyük yankı uyandırmıştı. Yatak odasına gizlice yerleştirilen video ile kayıt altına alınan eşçinsel ilişkinin tüm görüntüleri sansürsüz bir şekilde basına sızdırılmıştı. Herkes bu olayın suçlusu olarak Mustafa Ceceli'yi işaret ederken Ceceli cephesinden yeni bir açıklama gelmişti. Ceceli bu iddiaları inkar edip, asla kimsenin evine girmedim kamera yerleştirmedim demişti. Peki Sinem Gedik İntizar 2. video sansüzsüz görüntülerini basına kim servis etti?

Peki o video görüntülerinde ne vardı... : İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki görüntülerinin eve konulan gizli kamera ile kaydedildiği biliniyor. Peki İntizar Sinem Gedik'in 2. videosunun içeriğinde ne vardı? Görüntü kısa sürede silindi fakat izleyenler videoda Sinem Gedik yatak odasında bir koltukta yarıçıplak olarak uzandığı ve İntizar'ın da odaya girip yanıda diz çöktüğünü anlatıyor. Videonun tamamında yaşananları yayın gereği yazamıyoruz.

İntizar Sinem Gedik videolarının ifşasının ardından ilk açıklama şarkıcı İntizar'dan gelmişti. İntizar 'Arkamda güçlü bir ordu yok, beni insanlardan koruyun' demişti. İntizar'ın ardından sesssizliğini bozan bir diğer isim ise Selin İmer oldu. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ilk kez avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Mustafa Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basın yayın organlarına servis edilmek suretiyle yayınlanmaya başlamıştır.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eşi tarafından müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiş, velayet hususu taraflar arasında bir kez dahi gündeme gelmeden, doğrudan dava konusu edilmiştir. Söz konusu velayet davası, yayın yasağı dahi talep edilmeksizin, kamuya açık şekilde açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin yayın yasağı, tarafımızca istenmiştir.

Velayet davalarının amacı "çocuğun menfaatinin, manevi bütünlüğünün korunması, sağlıklı gelişiminin temini" iken, ortak çocuğun korunması gereken tüm bu değerlerini, asıl bu kötü niyetli dava yok saymış; ortak çocuğun menfaatleri söz konusu davanın açılmasıyla kendiliğinden zarara uğramıştır.

Ortak çocuğu travmaya uğratacağı kesin olan delillerin dava dosyasına koyulması, "çocuğun duygusal istismarıdır. Çocuğun dahil olmadığı, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaşantı, görüş, anlayış ve inanış farklarına göre kabul edilebilir veya eleştirilebilir olsa da, bunun velayet hakkının iyi veya kötü kullanıldığı konusunda belirleyici olması hukuken ve vicdanen mümkün değildir.

Çocuğunun duygusal yönden istismarına bilerek sebep olan kişinin velayeti hak edip etmediği ise artık yüce Türk yargısının ve toplumumuzun takdirindedir.

Velayet davasına sunulan görüntülerle ve iddialarla ilgili, "boşanmadan önce var olduğu, ortak çocuğun yanında olduğu, bunların bizzat çocuktan öğrenildiği, görüntülerin gizlice değil ihbar maili ile elde edildiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, toplumun tepkisini azaltmaya yöneliktir.

Bu asılsız iddialara destek olmak üzere teşekkül halinde nasıl hukuka aykırı delil yaratıldığı, bu amaca ortak çocuğun ne şekilde alet edildiği, bu planlı hareketin kimlerle bağlantılı olarak nasıl kurgulandığı, yargılanmanın gizliliğine riayet gereği, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktır.

Gerek velayet davası kapsamındaki kurquyu, gerekse işlenmiş ve işlenmekte olan suçları ve hukuka aykırılıkları planlayan, onlara sebep olan, basın yayın kuruluşları ve bir kısım gazeteciler de dahil olmak üzere suça bilerek ya da bilmeyerek alet olan kişilere, hatta görüntüleri paylaşmaya devam eden her bireye karşı açacağımız hukuki ve cezai davalar silsilesi kapsamında tüm hazırlıklarımızı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Ayrıca, günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarında yayılmasına yönelik 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmekle; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız.

Sessizliğini bozan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Selin İmer ilk kez avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Mustafa Kamuoyunun dikkatine,

Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basın yayın organlarına servis edilmek suretiyle yayınlanmaya başlamıştır.

Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eşi tarafından müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiş, velayet hususu taraflar arasında bir kez dahi gündeme gelmeden, doğrudan dava konusu edilmiştir. Söz konusu velayet davası, yayın yasağı dahi talep edilmeksizin, kamuya açık şekilde açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin yayın yasağı, tarafımızca istenmiştir.



Velayet davalarının amacı "çocuğun menfaatinin, manevi bütünlüğünün korunması, sağlıklı gelişiminin temini" iken, ortak çocuğun korunması gereken tüm bu değerlerini, asıl bu kötü niyetli dava yok saymış; ortak çocuğun menfaatleri söz konusu davanın açılmasıyla kendiliğinden zarara uğramıştır.

Ortak çocuğu travmaya uğratacağı kesin olan delillerin dava dosyasına koyulması, "çocuğun duygusal istismarıdır. Çocuğun dahil olmadığı, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaşantı, görüş, anlayış ve inanış farklarına göre kabul edilebilir veya eleştirilebilir olsa da, bunun velayet hakkının iyi veya kötü kullanıldığı konusunda belirleyici olması hukuken ve vicdanen mümkün değildir.

Çocuğunun duygusal yönden istismarına bilerek sebep olan kişinin velayeti hak edip etmediği ise artık yüce Türk yargısının ve toplumumuzun takdirindedir.

Velayet davasına sunulan görüntülerle ve iddialarla ilgili, "boşanmadan önce var olduğu, ortak çocuğun yanında olduğu, bunların bizzat çocuktan öğrenildiği, görüntülerin gizlice değil ihbar maili ile elde edildiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, toplumun tepkisini azaltmaya yöneliktir.

Bu asılsız iddialara destek olmak üzere teşekkül halinde nasıl hukuka aykırı delil yaratıldığı, bu amaca ortak çocuğun ne şekilde alet edildiği, bu planlı hareketin kimlerle bağlantılı olarak nasıl kurgulandığı, yargılanmanın gizliliğine riayet gereği, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktır.

Gerek velayet davası kapsamındaki kurquyu, gerekse işlenmiş ve işlenmekte olan suçları ve hukuka aykırılıkları planlayan, onlara sebep olan, basın yayın kuruluşları ve bir kısım gazeteciler de dahil olmak üzere suça bilerek ya da bilmeyerek alet olan kişilere, hatta görüntüleri paylaşmaya devam eden her bireye karşı açacağımız hukuki ve cezai davalar silsilesi kapsamında tüm hazırlıklarımızı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Ayrıca, günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarında yayılmasına yönelik 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmekle; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız.

Olayın yankıları sürerken Mustafa Ceceli'ye özellikle sanat camiasından tepkiler ard arda geliyor. Son tepki de Deniz Çakır'dan geldi.

ÇAKIR’DAN SERT İFADELER: Bu tarz bir paylaşımda bulunan son isim oyuncu Deniz Çakır oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz Çakır, hesabından paylaştığı Mustafa Ceceli fotoğrafının üzerine: “Bu şahıs nasıl hala ceza almıyor… İçimdeki bütün küfürleri gönderiyorum sana. Sen nasıl sokakta yürüyeceksin acaba?” notunu düştü.

Oyuncu Neslihan Yeldan, “Cinsel tercihi yüzünden birini işten çıkarmak 2018 yılında ortaçağ kafasından başka bir şey değil” tepkisini gösterdi.

Murat Dalkılıç, kendisinin de bağlı olduğu Poll Production’ın açıklamasını sosyal medyadan yayınlayarak, Polat Yağcı’ya yönelik “Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım…” dedi. Bazı isimler Dalkılıç’ın İntizar’ı kastettiğini sandı. Dalkılıç bir ileti daha atarak, “Poll Productiondan bahsediyorum” dedi.

Berrak Tüzünataç: “Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, her türlü savunmasız canlıya her türlü taciz, şiddet ve sapkınlığın yapıldığı, her gün bu türde yeni haberlerin okunduğu bir dönemde artık yetişkinlerin hür iradeleriyle yaşadıkları özel hayat hayatları üzerinden “ahlak” devşirmeyi bıraksak mı? Çok sahte oluyor zira.”

Pucca (Pınar Karagöz): “Bugün hepimiz magazin şoku yaşadık. Ben hala toparlanamadım, öyle bir işsizlik düşün… Mustafa Ceceli'nin eski eşi ve İntizar olayından bahsediyorum. Şok geçtikten sonra Sinem Gedik'e yapılan yorumlara daha şok oldum. Eski eşinin mahrem görüntülerini basına dağıtıp, kendini tekrar ‘evin nur yüzlü oğlu' göstermeye çalışan kişi bence gerçekten kötü bir insandır. Ondan gelecek paraları düşünüp, İntizar'ı işten kovan kişi ise korkunç biridir. Kadını yatak odasında kameraya aldırması zaten başlı başına ahlaksızlıktır. Biseksüel olduğu için çocuğu elinden almaya çalışmasından bahsetmiyorum bile. Boşanmadan önce dünyanın en iyi annesi olarak adlandırılıp, ilişkisi yüzünden karalamaya calışmak nedir ya? Sinem Gedik, bilmiyorum bunu okur musun, umarım davan emsal teşkil eder ve sen kazanırsın… Ayrıca Mustafa Ceceli mi İntizar mı deseler İntizar tabii ya.”