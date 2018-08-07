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İntizar ortaya çıktı fena patladı: Benden çok korktunuz

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı İntizar, sevilen şarkılarını Sivaslı'daki konserinde, gurbetçiler için seslendirdi. Sivaslı Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, konser arasında dinleyicilerine hitap etti. Kendisini dinlemeye gelenlere "Siz harikasınız" diyen İntizar, şunları söyledi:

''HİÇBİR EDEPSİZLİĞİM OLMADI'': "Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım, dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla sevgiyle büyük bir edeple saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok, sevmekten başka. En büyük sır; sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı.''

''BU FİLMİN SONUNU ÇOK MERAK EDİYORUM'': ''Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız. Bir damlacık canımla benden çok korktunuz.'' diyen İntizar, ''Oysaki yılana bile zararım dokunmaz benim, kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum." şeklinde konuştu.

Konser sonunda Sivaslı Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, İntizar'a çilek ve çiçek verdi. İntizar ise Başkan Sazlıgöl'e teşekkür etti.

Konseri organize eden Osman Tan Ünlü ise "Yaşanan olaydan sonra İntizar Hanım, ilk kez burada sahneye çıktı. Bizler sanatçıya ve sanatına değer veririz. İntizar Hanım, sevenleriyle kavuştu. Burada konser alanında çok sayıda hayranı var. İntizar Hanım da bu tablodan dolayı çok mutlu, konserlerine devam edeceğine inanıyoruz. Sahnedeki performansını gördük, keyfi ve neşesi yerinde" dedi.

  • Güncel 07 Ağustos 2018 12:31
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