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İntizar kimdir lezbiyen mi Sinem Gedik ile ilişki şoku!

İntizar kimdir lezbiyen mi Sinem Gedik ile ilişki şoku!

İntizar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve İntizar lezbiyen mi soruları bir anda magazin basınının gündemine tırmandı. İddiaya göre Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, şarkıcı İntizar ile ilişki yaşıyor. Bu iddiayı ortaya atan ise Mustafa Ceceli. Peki İntizar iddia edildiği gibi lezbiyen ya da biseksüel mi?

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 11:12 - Güncelleme: 14-07-2018 11:12

İntizar kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve İntizar lezbiyen mi, Sinem Gedik ile ilişkisi mi var soruları bir anda magazin basınının gündemine oturdu. İddiaya göre Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, İntizar ile aşk yaşıyor, bu nedenle şarkıcı Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu. 

OĞLUNUN VELAYETİ İÇİN: Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik’in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Ceceli, hem oğlunun velayetini istedi hem de nafaka kararının kaldırılmasını talep etti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından yapım şirketinden açıklama geldi. Polat Yağcı: “Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır.”

İntizar kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Büyülü sesi ile hayran bırakan ünlü türkücü İntizar aslen Tuncelili 1974 doğumlu. Asker bir babanın kızı olan İntizar'ın annesi babası kim kaç kardeşler?

İNTİZAR KİMDİR: Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

SİBEL CAN'IN KONSERİNDE KEŞFEDİLDİ: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

EŞCİNSEL İDDİALARI: Atatürk üniversitesi ağrı eğitim fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti

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