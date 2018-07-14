İntizar kimdir aslen nereli? Ceceli'nin eski eşiyle neden anıldı?

Sosyal medyada bir anda en çok konuşulan kişiler arasında giren İntizar'ın hayatı merak ediliyor. Sibel Can'ın konserinde keşfedilen ve daha sonra sanat hayatına başlayan İntizar 16 yaşından beri beste yapıyor. 1974 doğumlu olan İntizar aslen Tuncelili.

Babası asker olan İntizar, gençlik hayatı boyunca sürekli yer değiştiriyor. Manisa ve İzmir'de daha çok kalan İntizar'ın sesi herkes tarafından beğeniliyor. Sibel Can'ın konserinde keşfedilen İntizar daha sonra Ferdi Tayfur'un dikkatini çekiyor ve kariyeri başlıyor. İntizar ile ilgili 2013 yılında ortaya atılan bir iddia var. İddiayı söyleyen kişi ise Erol Köse.

2013 yılında bir programa katılan Erol Köse, İntizar için eşcinsel iddialarında bulunuyor. İntizar daha sonra konuyla ilgili açıklama yapıyor ve bu iddiaları yalanlıyor.

Ceceli'nin velayet davasında skandal delil

İNTİZAR SİNEM GEDİK İLİŞKİSİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik arasında devam eden velayet davasına fotoğraflar giriyor ve ilişki ortaya çıkıyor.