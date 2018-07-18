İntizar iması Sinem Gedik ilişkisi video görüntüleri meğer...

Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayeti için açtığı dava dosyasına giren Sinem Gedik - İntizar video görüntüleri müstehcen anlara ait. Yayın yasağı getirilmesi için Sinem Gedik'in avukatının devreye girdiği söz görüntüler Sinem Gedik ile İntizar'ın cinsel birliktelik yaşadığı iddialarına dayanak gösteriliyor.

Sinem Gedik ile İntizar arasında ilişkiye delil olarak sunulan görüntüler hafta sonunda bir magazin sitesinde yayınlanıp sonrasında silinmişti. O görüntülerin devamının olduğu ortaya çıktı. Dava dosyasında da yer alan Sinem Gedik ile İntizar'ın 2. video görüntülerinin çok daha mahrem anları barındırdığı söyleniyor. Magazin medyasına servis edilen görüntüleri bir çok kişinin izlediği ve hayli sıkıntı yaratan detaylar olduğu aktarılıyor.

İntizar instagrama bunu yazdı : Sinem Gedik ile mahrem görüntüleri olduğu iddia edilen İntizar şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Sadece instagramına 'Benim toz olmam,senin kir olmadığını göstermez...' diye manalı bir ileti koydu. İntizarın bu sözle Sinem Gedik ile olan görüntülerini üstü kapalı olarak kabul ettiği ve Mustafa Ceceli'ye taş attığı yorumu yapıldı.

Video görüntüleri meğer ... : İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki görüntülerinin eve konulan gizli kamera ile kaydedildiği biliniyor. Bu noktada Mustafa Ceceli suçlanırken Sinem Gedik'in avukatı da yaptığı açıklamada görüntülerin yurt dışından internete yüklenmeye devam edildiği bilgisini verip şunları aktardı:



--Bu asılsız iddialara destek olmak üzere teşekkül halinde nasıl hukuka aykırı delil yaratıldığı, bu amaca ortak çocuğun ne şekilde alet edildiği, bu planlı hareketin kimlerle bağlantılı olarak nasıl kurgulandığı, yargılanmanın gizliliğine riayet gereği, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktır. Günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarında yayılmasına yönelik 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmekle; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız.

Sinem Gedik ile avukatının iddiasına göre görüntüler Mustafa Ceceli ile anlaşmalı olan söz konusu magazin sitesinden kasıtlı olarak yayınlandı.

MUSTAFA CECELİ NE DİYOR? : Mustafa Ceceli olay yaratan görüntüler için açıklama yayınladı ve görüntülerin eline nasıl geçtiğini açıkladı. Pek inandırıcı bulunmayan açıklamasına göre Sinem Gedik - İntizar görüntüleri ona mail yoluyla ismini bilmediği kişilerden gelmiş. Sinem Gedik'in 'cinsel yöneliminin' kendisini ilgilendirmediğini iddia eden Mustafa Ceceli söz konusu İntizar ile olan birlikteliğinin oğlunun gözleri önünde gerçekleştiğini öne sürdü.