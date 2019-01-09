İntihara kalkışan kişiyi İl Emniyet Müdürü ikna etti!

KAYSERİ'de, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan M.Y. (44), İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından ikna edilerek çatıdan indi.

M.Y., merkez Kocasinan ilçesinde M.Y., Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri M.Y.'nin atlama olasılığına karşı hava yastığı açarken polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.

M.Y., cebinden çıkardığı 20 TL ve cüzdanı yere atarken, çevrede toplananlar da olan biteni meraklı gözlerle izledi.

M.Y.'nin görevliler tarafından ikna edilememesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular geldi.

Binanın çatısına çıkan Müdür Kulular, burada M.Y. ile konuştu.

Müdür Kulalar, yaklaşık 10 dakika süren çabasının ardından M.Y.'yi çatıdan indirdi.

Emniyet Müdürü Kulular, ikna ettiği M.Y.'yi sıkıntılarını anlatması için daha sonra Vali Şehmus Günaydın ile görüştürdü.

  • Güncel 09 Ocak 2019 19:32
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN İntihara kalkışan kişiyi İl Emniyet Müdürü ikna etti! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro