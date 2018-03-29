İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü

Yıllar önce katıldığı evlendirme programında gelin adayı Tülin ile yaşadığı büyük aşkla tanınan Caner Toygar iddialara göre evinde canına kıymaya kalkıştı.

Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi. Instagram fenomeni Murat Övüç'ün paylaştığı görüntülerde Caner, durumunu merak edenlere "İyiyim" mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Caner Toygar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ünlü sunucu Esra Erol'un eşi yapımcı Ali Özbir, Toygar'ın intihar girişiminde bulunduğu ve tedavi altına alındığı bilgisini doğruladı. Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda "Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir" ifadelerini kullanan Toygar, canlı yayında veda niteliğinde konuşmasıyla ağlayarak canlı yayını bitirdi.

Caner Toygar kimdir?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir. Caner programa katılışını şöyle ifade ediyor;

"Annem babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenmişti ve onunla birlikte Almanya’ya gitmek zorunda kaldık. Ben 5. sınıftaydım Almanya'ya gittiğimde ve çok zorlandım. Devamlı Türkiye’ye dönmek istediğimi söylüyordum. Polis ya da savcı olmak gibi hayallerim vardı. 22 yaşına geldiğimde yine Türkiye'ye gelmek için can atıyordum. Sonra “Biz Evleniyoruz” programı Almanya'da da çok izleniyordu. İşin ilginç yanı ben o yaşlarda evlenmeye hazırdım. Annem izlerken katılsam mı diye düşündüm. Programda ev, araba ve iyi bir para ödülü verdiklerini öğrendim İnternet kafeye gittim ve başvuru yaptım. Aynı günde aradılar beni. Ertesi günde hemen ertesi gün görüşmeye gittim. Ve ardından yarışmaya alındım."

Evlilik programının ardından Tülin ile yaşadığı ilişkiyi katıldığı gündüz kuşağı programında anlatan Caner, burada telefona bağlanan Tülin'e sinirlenerek başında bardak kırmış, bu görüntüleriyle ülke gündemine damgasını vurmuştu.

  • Magazin 29 Mart 2018 10:07
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