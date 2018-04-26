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İntihar edeyim derken ortalığı birbirine kattı!

İntihar edeyim derken ortalığı birbirine kattı!

Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan 45 yaşlarında bir vatandaş, kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 16:25 - Güncelleme: 26-04-2018 16:25

HALİÇ Metro köprüsü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi son anda kurtarıldı. Adı henüz öğrenilemeyen 45 yaşlarındaki adam kurtarma sırasında önce polisi tekmeledi, ambulansa götürülürken de özel güvenlik görevlisini ısırdı.

'VALİ BURAYA GELECEK'
Haliç Metro köprüsü korkuluklarına çıkıp intihar girişiminde bulunan birini görenler  durumu polise bildirdi. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri de sevk edildi. "Vali buraya gelecek" diye bağıran zaman zaman korkuluklardan bu kişiyi polis ve güvenlik görevlileri bir süre ikna etmeye çalıştı.

GÜVENLİĞİN ELİNİ ISIRDI
Korkuluklara oturduğu sırada bir güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak kelepçelenen, ambulansa taşınırken bir güvenlik görevlisinin elini de ısıran adam, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

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Kaynak : DHA

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