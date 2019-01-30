İntihar eden küçük Emine'nin yeni notu ortaya çıktı

Olay, 21 Ocak Pazartesi günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, DSİ Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Emine Karadağ (13) evinde babasının pompalı tüfeğiyle vurulmuş şekilde ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede kız çocuğunun intihar ettiğini belirledi. Bu arada kız çocuğunun cenazesi ailesi tarafından alınarak köylerinde toprağa verildi.

Emine'nin defterlerini inceleyen aile ve polis, küçük kız tarafından çizilen balinalar ile figürlere rastladı. “Ölmeden önce 1 yıllık yapılacak” başlığı altında 25 maddelik bir de liste bulundu. “Mavi Balina” oyunundan gelen talimatların Emine tarafından yazıldığı tespit edildi. Listede "İntihar kaçıştır. Herkesle zıtlaşacaksın, herkesle ters gideceksin. Hep yalnız takılacaksın. Gerektikçe konuşmamaya yemin edeceksin. Anneni babanı huzurevlerine atacaksın. Yılda bir kez ziyaret edeceksin o da sevap olsun diye. Artık sana herkes hayalet diyecek" yazıları dikkat çekti.

İNTİHAR ÇEŞİTLERİNİ NOT ALMIŞ

Bu çıkan notlardan sonra kız çocuğunun Mavi Balina oyunundan etkilenerek intihar ettiği saptandı. Bu arada kız çocuğunun kullandığı cep telefonu ve diğer notlarında da intihar çeşitlerini not aldığı belirlendi. Bir notta kız çocuğunun "Fare zehri ile karışım yapıp intihar edersen hemen öldürüyor, çok güzel bir ölüm oluyor" notu da yazdığı belirlendi. Polis bu saptamaları ve delilleri gördükten sonra küçük kızın bütün arkadaşlarını ve ailelerine tek tek ulaştı. Polis ulaştığı aile ve çocuklara Mavi Balina uyarısında bulundu.