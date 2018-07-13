İntihar eden kızı polis son arda kurtardı

KAYSERİ'de intihar etmek için oturduğu evin penceresine çıkan genç kız, atlamak üzereyken polis tarafından tutularak güvenli bölgeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 14 yaşındaki İ.G., pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Genç kızın atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri pencere altına branda açarken, polis ekipleri de İ.G.'yi ikna etmeye çalıştı.

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

İHA'nın haberine göre, ikna çalışmalarını sürdüren polis, İ.G.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak atlamak üzere olan genç kızı son anda tuttu. Bir süre 'tutmayın beni' diyerek polise direnen İ.G., uzun uğraşlar sonucu içeri alındı. Öte yandan çevrede toplanan vatandaşlar, genç kızın kurtarılmasını soluk soluğa takip etti. İlk müdahalesi yapılan İ.G., kontrol için ambulans ile hastaneye kaldırıldı.