İntihar eden kadının bıraktığı not gözyaşlarına boğdu

Olay, 14 Ocak'ta sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği saptandı.

Arabasını park edip siteye girdi

Cesedin Perihan Büyükbayram'a (44) ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek sitenin bahçesine girdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı dökmüştü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna götürülüp daha sonra ailesi tarafından toprağa verildi.

Olayın ardından soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Büyükbayram'ın üzerinde ailesine ve eşine yazılmış intihar notu buldu. Büyükbayram'ın polise ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını, ailesine ve eşine de "kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum" yazdığı öğrenilmişti.

Kanser olduğunu kimseye söylememiş

Bir süre önce kanser teşhisi konulan Büyükbayram'ın, geldiği sitede intihar ettiği ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Büyükbayram'ın ailesinden hiç kimsenin kanser olduğunu bilmediği ortaya çıktı. Büyükbayram'ın, olay günü otomobilini intihar edeceği binanın sokağına park ettiği, daha sonra aracını kilitleyip yürüdüğünü gösteren son görüntüleri ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.