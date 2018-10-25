  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

İntihar eden adama 'atla ulan' demişlerdi! Cezaları belli oldu

İntihar eden adama 'atla ulan' demişlerdi! Cezaları belli oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadın 3 yıl 4 ay hapisle cezasına çarptırıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 14:28 - Güncelleme: 25-10-2018 14:55

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2.5 yıl önce intihar amacıyla gelen kişiye "atla" diye bağırarak "intihara yönlendirme" suçunu işledikleri iddia edilen iki kadının yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar Hülya U. ve Merve Ö'yü intihara teşvik suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezasına çarptırdı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan gelen olmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

''ATALASANA ULAN''
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Mart 2016 tarihinde makdül E.Ç'nin Boğaziçi Köprüsü korkulukları üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunduğu anlatılıyordu. Olay yerine gelen uzman polislerce intihardan vazgeçirme yönünde gerekli önlemler ve müdahale yapıldığı sırada şüpheliler Hülya U. ve Merve Ö.'nün araçlarıyla köprüden geçerken maktule yönelik "Atlasana ulan" deyip küfür ettikleri belirtiliyordu.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENMİŞTİ
Şüphelilerin teşvik amaçlı söylemlerde bulunmaları üzerine maktülün şüphelilere dönerek "Atla he, atla" diyerek kendisini boşluğa bıraktığı ve daha sonra öldüğünün belirlendiği kaydediliyordu. Şüpheliler hakkında, "intihara yönlendirme" suçundan TCK'nin 84/2. Maddesi uyarınca ayrı ayrı 4 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep ediliyordu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İntihar eden adama 'atla ulan' demişlerdi! Cezaları belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • serkan 25 Ekim 2018 15:41 doğru veya yanlış, oradan geçiyor olsam muhtemelen aynı tepkiyi gösterirdim.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro