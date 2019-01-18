  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Interpol eski başkanının eşi Fransa'dan sığınma istedi!

Interpol eski başkanının eşi Fransa'dan sığınma istedi!

Çin'de eylül ayında gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Mıng Hongvey'in eşi Grace Mıng Fransa'dan sığınma talebinde bulundu. Mıng, güvenlik sebebiyle basına yüzünü göstermiyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 19:28 - Güncelleme: 18-01-2019 19:28

Interpol'un merkezinin bulunduğu Lyon kentinde yaşayan Grace Mıng, kendisi ve 7 yaşındaki ikiz çocukları için Fransa'dan sığınma istedi.

Grace Mıng, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, kaçırılmaktan korktuğunu belirterek, "Tuhaf telefonlar alıyorum. Arabama bile hasar verildi" dedi.

Çinli bir kadın ile erkeğin kendisini kaldığı otele kadar takip ettiklerini de dile getiren Mıng, güvenlik sebebiyle basına yüzünü göstermiyor.

Interpol'den geçen ekim başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Mıng Hongvey'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Mıng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Interpol, Çin'in soruşturma duyurusunun ardından, Mıng'ın istifa ettiğini açıklamıştı.

Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Interpol eski başkanının eşi Fransa'dan sığınma istedi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro