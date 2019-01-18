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Interpol bu aracın peşindeydi! Bakın nerede bulundu

Interpol bu aracın peşindeydi! Bakın nerede bulundu

Interpol'ün de uzun süredir peşinde olduğu lüks araç, Kahramanmaraş'ta sahte evrak ve plaka ile 'ikiz' yapılmış olarak ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 17:08 - Güncelleme: 18-01-2019 17:08

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ağır hasarlı araçların change yapıldığı şüphesiyle iki kaportacıyı takibe aldı. Ekipler, iş yerlerindeki araçların plakasını incelediğinde 35 plakalı son model lüks otomobilin aynı plaka ile hem İzmir'de hem de Kahramanmaraş'ta trafikte olduğunu belirledi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede, Kahramanmaraş'taki aracın sahte plaka ve ruhsat ile 'ikiz' araç yapıldığı, aynı zamanda da bir suçla ilgili Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: İş yerlerindeki diğer araçların da hacizli arandığı ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Polis iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hacizli aranan 3 araç, ağır hasarlı 1 araç ve İnterpol tarafından aranan lüks otomobil ele geçirildi. Polis, M.A.B. ve H.V.S.'yi gözaltına aldı.

SORGUDA CHANGE YAPTIĞINI İTRAF ETTİ: Emniyete götürülen şüphelilerden M.A.B., sorgusunda ikiz plakalı aracı kabul etti. Şüpheli, yanarak ağır hasar oluşan bir başka araçla aynı marka hacizli aracı başka bir ilde 'change' yaptırıp getirdiğini itiraf etti. Diğer şüpheli H.V.S. ise suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2019 17:11 Türkiye'nin dört bir yanında AKP'li başkan ve meclis üyelerinin evlerinde 60'a yakın seçmen var'

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