İnternetten sipariş verdi, kent alarma geçti!

Alınan bilgiye göre, Merkez Dere Mahallesi'nde Abdullah Guçin, yaklaşık bir ay önce internetten mangal kömürü sipariş etti. Guçin, kargoyla gönderilen paketten bazı mangal kömürlerini çıkartarak, koliyi evin depo olarak kullanılan bölümüne bıraktı. Depodan koku yayılması üzerine durum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bildirildi. Olay yerine yönlendirilen AFAD KBRN ekipleri, multirae gaz tespit cihazı ile pakette inceleme yaptı. İnceleme sonucu kolide 4 paket kurutulmuş soğan ve sarımsak bulundu. Kokular geldiğine dair kendilerine ihbarda bulunulduğunu söyledi.

Ekibin yaptığı incelemede depodaki kolide kurutulmuş soğan ve sarımsak tespit ettiklerini belirten Yıldız, "Bu kokunun da ondan geldiğini ve herhangi bir kimyasalla ilgisi olmadığını tespit ettik. Firmayla görüştük. Bu paketler tekrar firmaya iade edilecek" dedi.