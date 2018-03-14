İnternetten sipariş etti kutuyu açınca büyük hayal kırıklığına uğradı

İnternet gelişen teknolojinin bizlere sunduğu en büyük nimet. İnternet'in bizlere sunduğu imkanları ve kolaylıkları anlatmakla bitiremeyiz elbette ancak bu yazıda daha spesifik bir konuya değineceğiz 'online alışveriş'. Online alışverişin en güzel yanı kolay ve zahmetsiz olması. Oturduğunuz yerden istediğiniz, ilgilendiğiniz ürünü seçiyor, kredi kartınızla ödemenizi yapıyorsunuz ve ürününüz kısa bir sürede kapınızda oluyor.

Ancak online alışveriş yapanların çok iyi bildiği ve en az bir kere karşılaştığı bir riski içinde barındırıyor bu alışveriş türü. Ekranda mükemmel görünen ürün elinize ulaştığında aslında pek de mükemmel olmayabiliyor. İşte bu galerimizde sipariş verilen ürün ile gelen ürün arasındaki fark sizleri hem dehşete düşürecek hem de kahkaha attıracak. İşte birbirinden komik online alışveriş mağdurları.