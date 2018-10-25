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İnternetten koklamaya ne dersiniz kokuyu veren sistem

İnternetten koklamaya ne dersiniz kokuyu veren sistem

Malezyalı araştırmacılar, burna yerleştirilen elektrotlarla sinir uçlarını uyararak ortamda olmayan kokuların hissini dijital olarak oluşturdu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 04:06 - Güncelleme: 25-10-2018 04:06

Malezya Imagineering Institute Araştrıma Görevlisi Kasun Karunanayaka ve araştırma ekibi, dijital içerikleri koklamayı sağlayacak bir konsept tasarladı. Burun deliklerinin içinde yer alan nöronların direkt olarak elektrikle uyarılmasına dayanan yöntem sayesinde bir restoranın menüsündeki yemekleri ya da bir çiçekçinin gül demetinin kokusunu internet üzerinden algılamak mümkün olabilecek. 

Daha önce de yüksek teknolojili prototiplerle birden fazla duyunun uyarılmaya çalıştığını görmüştük. Molekül karışımları ile sanal gerçeklikte New York kokusu sunan bir sistem, sinemada film sırasında salgılanan programlanabilir koku kartuşları ya da sanal gerçeklikte porno izlerken seksin kokusunu almak için hazırlanan maskeler gibi pek çok farklı çalışma yapılmıştı. Ancak bunların çoğu kokuyu yaratmak için kimyasal karışım kullanıyor. Karunanayaka'nın ekibi ise fiziksel koku karışımı yerine, burun deliklerine elektrot yerleştirerek ve genzinizdeki sinir uçlarına dokunup uyararak aslında var olmayan kokuları hissetmenizi sağlıyor.

Elektrik akımlarının miktar ve sıklığı değiştirildiğinde araştırmacılar aslında orada olmayan kokuların hissini yaratmayı başardı. Ancak deneye katılanların algıladıkları kokular kişiden kişiye değişiklik gösterdi. Bazıları kokuları meyveli, şekerli, naneli ya da odunsu olarak tanımlarken diğerleri ise deneyden o kadar rahatsız oldu ki ilk seansın ardından ayrılmaya karar verdi. 

Genzinize kadar elektrot sokmak pek kullanıcı dostu bir yöntem değil. Ama araştırma ekibi gelecekte elektrotları daha küçük ve esnek hale getirmeyi ya da direkt olarak dışarıdan beyni uyararak vücuda herhangi bir kablo sokmadan bu işlemi gerçekleştirebilmeyi hedefliyor.

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