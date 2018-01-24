İnternetten bedava numune istedi gelenlere şoke oldu

İnternetten bedava numune istedi gelenlere şoke oldu

Bedava olan hemen her şey sevilir ama bu olay biraz abartmak olmuş. Rowdy McMenace isimli kadın kedisine tırmalama alanı yapmak için bir kaç halı firmasından numune istemeye karar verdi. Amazon'da küçük parçalar halinde ücretsiz numune halı gönderen ne kadar firma varsa hepsine yazdı. Bir kaç gün içine evine numune halı örnekleri yağmaya başlayınca ise hem çok şaşırdı hem de çok utandı.

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İnternetten bedava numune istedi gelenlere şoke oldu

Bedavacı olmak istemediğini sadece bu kadar çok firmanın numune göndereceğini tahmin etmediğini söyleyerek numune halıları boy boy sosyal medya hesaplarından paylaştı. Halı parçalarının çok büyük olduğunu birleştirerek hayvan barınaklarına bağışlayacağını ifade eden genç kız firmalara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

29
İnternetten bedava numune istedi gelenlere şoke oldu

Bedava olan hemen her şey sevilir ama bu biraz abartmak olmuş. Rowdy McMenace isimli kadın kedisine tırmalama alanı yapmak için bir kaç halı firmasından numune istemeye karar verdi. Amazon'da küçük parçalar halinde ücretsiz numune halı gönderen ne kadar firma varsa hepsine yazdı. Bir kaç gün içine evine numune halı örnekleri yağmaya başlayınca ise hem çok şaşırdı hem de çok utandı.

39
İnternetten bedava numune istedi gelenlere şoke oldu

Bedavacı olmak istemediğini sadece bu kadar çok firmanın numune göndereceğini tahmin etmediğini söyleyerek numune halıları boy boy sosyal medya hesaplarından paylaştı. Halı parçalarının çok büyük olduğunu birleştirerek hayvan barınaklarına bağışlayacağını ifade eden genç kız firmalara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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