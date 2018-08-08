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İnternetten alışverişte erkekler önde!

İnternetten alışverişte erkekler önde!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, internet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 11:50 - Güncelleme: 08-08-2018 11:50

Türkiye genelinde internet üzerinden alışveriş yapma oranı, 2017 yılında erkeklerde yüzde 33.6 olurken kadınlarda yüzde 25 oldu. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde erkeklerde yüzde 29, kadınlarda yüzde 20.9’du.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 68.6 ve yüzde 80.4 iken, kadınlarda yüzde 50.6 ve yüzde 65.5 oldu.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireylerin oranı, yüzde 29.3 oldu. Bir önceki yıl bu oran yüzde 24.9’du.

EN FAZLA ALIŞVERİŞ: GİYİM ve SPOR MALZEMESİ

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 65.2'si giyim ve spor malzemesi satın aldı. Bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 59.6 ve yüzde 72.9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında sırasıyla yüzde 56.6 ve yüzde 66.8'di.

2018 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 83.8’i evden internete erişim imkanına sahip oldu. Bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 80.7 idi.

Kamu hizmetlerinden yararlanmak için interneti kullanan bireylerin oranı yüzde 45.6 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 42.4’tü. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 41.7 ile ilk sırayı aldı.

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