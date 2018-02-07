İnternette yaptığınız her şey için para verecek!

YouTube’un reklamları izlediğinizde, bunun için size ödeme yaptığını düşünün. Her ay 1 saat reklam izleyen kişilere 20 TL para verecek bir şirket olsa, bunu yapmak istemez miydiniz? MyTime’ın amacı da tam olarak bu. MyTime’ı kullanan şirketler, kullanıcıların ürünle nasıl etkileşime geçtikleri konusunda bazı veriler elde edebilir. Uygulama, kullanıcılara gerçek para değerinde kripto para verdiği için kişiler bu uygulama için daha iyi veriler sunmak için çalışıyorlar.