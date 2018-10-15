İnternette ucuz uçak bileti arayanlar dikkat

Hava yolu ulaşımı, seyahatlerdeki payını gün geçtikçe arttırıyor. Uçak seyahati eskiye nazaran artık çok daha erişebilir bir durumda.

Hava yolu ulaşımı, seyahatlerdeki payını gün geçtikçe arttırıyor. Uçak seyahati eskiye nazaran artık çok daha erişebilir bir durumda. Ancak yine de seyahat öncesi, insanların en çok çaba sarf ettikleri şeylerden biri ucuz uçak bileti bulmak. Bu uğurda çok çeşitli metotlar geliştiren yolcular genellikle de kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. İşte uçak bileti hakkında doğru bilinen 5 yanlış...

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İnternet aramalarınız uçak bileti almanızda sizi zor durumda bırakabilir. İlgilendiğiniz rotaya dair geçmişteki internet aramalarınız sizin orayı ne kadar çok istediğinize dair bir yargıyı bilet sistemine tanımlayabilir. Bu da bilet alırken karşınızda daha yüksek meblağların çıkmasına neden olur. Ancak anlık değişebilen uçak bileti fiyatları sizi bu zor durumdan kurtaracaktır. Twitter

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Bazı rotalar her zaman pahalıdır Bu fikir de özellikle uzak rotalar için insanların inandıkları efsanelerden biridir. Ancak durum pek de öyle değil. Bütün mesele gideceğiniz o yerin tatil sezonunda olup olmadığıyla ilgili. Örneğin güney yarımkürede bulunan Sao Paulo'ya sezon dışı olan Mayıs ayında üç katı daha ucuz bir fiyata gidebilirsiniz. Twitter

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