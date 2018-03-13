İnternette tanıştılar buluştular sadece 12 dakika içerisinde bu fotoğrafı...

Sosyal medya artık hayatımızın en ufak zerresine girmişken, aşk ilişkilerinde de parmağını bir yerlere sokmasını yadırgamamak gerek. Öyle ki kimileri artık evlendikleri insanları bile sosyal medya üzerinden buluyor. Ancak birazdan göreceğiniz şey çok daha farklı.

İnternette tanıştılar buluştular sadece 12 dakika içerisinde bu fotoğrafı...

Sosyal medya artık hayatımızın en ufak zerresine girmişken, aşk ilişkilerinde de parmağını bir yerlere sokmasını yadırgamamak gerek. Öyle ki kimileri artık evlendikleri insanları bile sosyal medya üzerinden buluyor. Ancak birazdan göreceğiniz şey çok daha farklı.

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İnternette tanıştılar buluştular sadece 12 dakika içerisinde bu fotoğrafı...

DANİMARKA'da yaşayan Fotoğraf sanatçısı Marie Hyld, son projesinde çöpçatan sitesi Tinder'da eşleştikleri ile şaşırtan bir çalışmaya imza attı. Genç kadın modern zamanda romantizm yaşamak ile ilgili karanlık duygularını bu projeyle gözler önüne seriyor. "Facebook, Instagram ve Tinder'da bıkana kadar vaktimi geçiriyordum. Dijital zamanlar insanların gerçekte de nasıl ilişki kurduğunu etkiledi." İşte bu karmaşanın arasında Marie, Tinder hesabını tekrar açmaya karar verdi. Açtığı hesapta profilinde, tanıştığı insanlarla buluşup onlarla birlikte fotoğraf çekmek istediğini açıkça belirtti.


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İnternette tanıştılar buluştular sadece 12 dakika içerisinde bu fotoğrafı...

"Hesabı açıp sağa kaydırdığım hemen hemen herkesle eşleştim. Herkes bu fikri çok sevmişti." Fotoğafların her birinin sol alt köşesinde Marie ve eşleştiği romantik partnerinin fotoğraftan önce birlikte kaç dakika geçirdikleri yazıyor.

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İnternette tanıştılar buluştular sadece 12 dakika içerisinde bu fotoğrafı...

"Annem tanımadığım bir adamın evine gittiğim için çok endişelenmişti. Biz de onun için bir fotoğraf çektik. Bu anlattıklarımın hepsi bir salı günü akşam üstü oldu." Marie çoğu zaman içinde bulunduğu ortamın fotoğraf çekimine yön vermesine izin vermiş.

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