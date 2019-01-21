İnternette tanıştığı kız çocuğuna boş fabrikada tecavüz etmeye çalıştı

Olay, Turan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki boş fabrika binasında gerçekleşti. Genç bir erkekle, kız çocuğunun harabe binaya girdiğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, binanın 2'nci katındaki merdiven boşluğunda genci, kız çocuğuyla birlikte çıplak yakaladı. Kız çocuğunun 14 yaşında olduğu belirlendi ve ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Onur G. ise gözaltına alındı.

Onur G., İlk ifadesinde, E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını, binaya konuşmak için girdiklerini söyledi.

14 yaşındaki kız çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine ardından ailesine teslim edildi.