İnternette tanıştığı kız çocuğuna boş fabrikada tecavüz etmeye çalıştı

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, binanın 2'nci katındaki merdiven boşluğunda genci, kız çocuğuyla birlikte çıplak yakaladı. Kız çocuğunun 14 yaşında olduğu belirlendi ve ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Onur G. ise gözaltına alındı.

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