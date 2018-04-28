İnternetin son çılgınlığı herkes bunu yapıyor

Alüminyum folyodan top yapma akımından sonra bu sefer geleneksel bir Japon 'sabır sanatı' dorodango insanların hayatına girdi..

Alüminyum folyodan top yapma akımından sonra bu sefer geleneksel bir Japon 'sabır sanatı' dorodango insanların hayatına girdi.. Bu gördüğün toplara dorodango deniyor hepsi tek tek elle yapılıyor ve büyük bir sabır örneği olarak gösteriliyor top ne kadar parlak ne kadar değişik renklere sahipse o kadar beceriklisiniz demek.. peki bu dorodango topları nasıl yapılıyor? Twitter

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Öncelikle Kil ya da benzeri bir toprağı eleyip dalından çöpünden taşından ayırıyorsunuz.. dorodango yapmak için değişik renklerde ve kil özelliği olan topraklar bulmak elbette çok önemli ama bahçeden aldığınız bir toprak da bu iş için uygundur. Biraz su ile çamur haline getirin çok sulu olmasın. Twitter

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Elinizle basit bir top yapın, bu sabır isteyen bir iş elinizin sıcaklığı ve hava yardığımı ile top zamanla sertleşecektir. Elde uzun süre kalınca zamanla çamur özelliği kayboluyor ve plastik bir hale geliyor bu şekilde uzunca bir süre topla vakit geçirmeniz şart.. Twitter

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