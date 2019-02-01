İnternet üzerinden satılık iguana! Böyle bir şey daha önce görülmedi

ANAVATANI Güney Amerika ormanları olan iguanalar, yasak olmasına rağmen Türkiye'de internet ortamında bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve sürüngen grubuna giren iguanalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde verilen ilanlarla satılıyor. İguanalar için 250 lira ila bin lira arasında değişen fiyatlar isteniyor.

Twitter

Facebook 1 4