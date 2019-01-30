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Intel'den İsrail'e milyar dolarlık yatırım!

Intel'den İsrail'e milyar dolarlık yatırım!

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, İsrail'de 11 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kuracak.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 03:35 - Güncelleme: 30-01-2019 03:35

İsrail Maliye Bakanı Moşe Kahlon, Intel'in İsrail'de yeni bir üretim tesisi kurması için yapılan görüşmelerin sonuçlandığını açıkladı.

Hükümetleri ile Intel arasında 1 yıldır söz konusu projenin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıldığını belirten Bakan Kahlon, "Intel yönetimi, dün İsrail'in güneyine binlerce kişiye istihdam sağlayacak yatırımı yapmaya hazır olduklarını bana bildirdi." ifadesini kullandı.

Şu ana kadar İsrail'e tek seferde yapılacak en büyük yatırım olacağı dile getirilen tesisin kurulumunun 11 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

Ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'taki Intel tesislerinin yakınına inşa edilmesi beklenen yeni fabrikanın bin ila 2 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

İsrail'in söz konusu yatırım için Intel'e yaklaşık 870 milyon dolar hibe vereceği, tesislerin kurulumunun gelecek 5 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiği dile getiriliyor.

Yerel basın söz konusu yatırımın bazı İsrail bakanlıklarının onayının ardından ancak hayata geçebileceğini yazarken, konuya ilişkin Intel'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Intel firması, halihazırda İsrail'de bulunan üretim, araştırma ve geliştirme alanlarındaki tesislerinde yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağlıyor.

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