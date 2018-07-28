Instagram'ın en çok kazanan ünlü isimleri belli oldu!

Kimileri için kazanması bir ömür süren para bazıları için 5 dklık bir uğraş sonucunda ulaşabileceği önemsiz bir araç. Şöyle ki sosyal medya denilen kavram hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Kişisel bir fotoğraf günlüğünden çok daha fazlası olan sosyal medya hesapları kişiler için oldukça büyük bir gelir kaynağı olabiliyor. Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede ABD'li Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için reality şov yıldızına yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılıyor.
SELENA GOMEZ: İkinci sırada 2017 yılı listesinin başında yer alan şarkıcı Selena Gomez var. 138 milyon takipçisi olan yıldızın sayfasında bir reklam gönderisinin maliyeti yaklaşık 800 bin dolar.
C.RONALDO: Ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sayfasının reklam ücreti 750 bin dolarlık fiyatla üçüncü sırada.
KİM KARDASHİAN: Listenin dördüncü sırasında 113 milyon takipçisiyle Kim Kardashian var. Ünlü reality şov yıldızının reklam ücreti 720 bin dolar.
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