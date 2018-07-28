Instagram'ın en çok kazanan ünlü isimleri belli oldu!

Kimileri için kazanması bir ömür süren para bazıları için 5 dklık bir uğraş sonucunda ulaşabileceği önemsiz bir araç. Şöyle ki sosyal medya denilen kavram hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Kişisel bir fotoğraf günlüğünden çok daha fazlası olan sosyal medya hesapları kişiler için oldukça büyük bir gelir kaynağı olabiliyor. Instagram'dan en yüksek ücret alan hesapların belirlendiği listede ABD'li Kim Kardashian’ın üvey kardeşi Kylie Jenner ilk sırada. Bir reklam yayını için reality şov yıldızına yaklaşık 1 milyon dolar ödeme yapılıyor.



