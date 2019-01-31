Instagram'ı karıştıran güncelleme! Dil değiştirme ayarı nasıl yapılır?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram dün gece itibarıyla uygulamaya yeni özellikler ekleyerek güncellemeye gitti.

Güncelleme bazı telefonlarda dil seçeneğini sıfırladı. Dil seçeneğinin sıfırlanması kafalarda soru işareti bıraktı.

Instagram uygulamasının Türkçe’den İngilizce’ye geçmesi bazı kullanıcıların çeşitli sorun yaşamasına neden oldu.

İngilizce bilmeyenler uygulamayı Türkçe kullanmayı tercih ediyor.

Peki, Instagram dil değiştirme ayarı nasıl yapılır? Instagram'ı Türkçe'ye nasıl çeviririm?

iPhone iOS Instagram dil ayarları iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için öncelikle ayarlar (settings) bölümüne giriş yapıp ardından dil “language” seçeneğinden istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ancak iPhone telefonlarında şu an dil değiştirme yapılamıyor, güncelleme sonrası yaşanan bu sorunla ilgili ise bir açıklama gelmedi.