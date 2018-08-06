Instagramdan olay yaratacak güncelleme! O soruyu kaldırdı

Instagram, uzunca bir süredir yanlış tıklamaların önüne geçmek için çeşitlİ önlemler barındırıyordu. Bu önlemlerin belki de en yaygın olarak bilineni, kasıtlı ya da kasıtsız bir kişiyi takipten çıkar butonuna bastığınızda karşınıza çıkan onay ekranıydı.

Ek soru yöntemi ile kazaların önüne geçen Instagram, son güncellemesinde oldukça ilginç bir şekilde bu ek sorudan vazgeçmeyi tercih etti.Bu güncellemenin ardından kullanıcılar muhakkak yanlışlıkla insanları takipçi listesinden çıkaracaklardır. Asıl olay bundan sonra başlayacak tabii ki. Şimdilik ortalık sessiz gözüküyor ancak bu durum düzeltilmez ise, Instagram'a yağacak olan şikayet mesajlarının haddi hesabı olmayacaktır.

Instagram'ın bu konu hakkında gelecek günlerde bir açıklamada bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.