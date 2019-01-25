Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca bakın ne yaptı!

Sosyal medyanın yanıltıcı yüzü aşikar. Herkes çok güzel, çok mutlu, çok zengin... İçten içe durumun böyle olmadığını hepimiz bilsek de bu kocaman yalanın içinde yer alıyoruz.

Buna son örnek de Instagram profilinden etkilediği kızla görüşen bu adam! Bir video çekerek buluştuğu kızı ve Instagram profilini videoya çekerek farklılığı gözler önüne serdi!

Sizin de başınıza böyle ilginç anlar geldiyse aşağıda yorum olarak anlatabilirsiniz.