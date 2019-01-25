Sosyal medyanın yanıltıcı yüzü aşikar. Herkes çok güzel, çok mutlu, çok zengin... İçten içe durumun böyle olmadığını hepimiz bilsek de bu kocaman yalanın içinde yer alıyoruz.
Buna son örnek de Instagram profilinden etkilediği kızla görüşen bu adam! Bir video çekerek buluştuğu kızı ve Instagram profilini videoya çekerek farklılığı gözler önüne serdi!
Sizin de başınıza böyle ilginç anlar geldiyse aşağıda yorum olarak anlatabilirsiniz.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Instagram'dakiyle gerçekteki uyuşmayınca bakın ne yaptı! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
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