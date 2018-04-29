Instagram'da yeni bir dönem başlıyor

Ancak Instagram'da paylaşılan fotoğraf ve video gibi paylaşımların indirilmesi kolay olmayacak. Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre, paylaşımları indirmek isteyen kullanıcılar öncelikle sitede talep oluşturarak, kendilerine gönderilen e-maile göre hareket etmeli; ancak indirme işlemini 48 saat sonra yapmalı.