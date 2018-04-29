Instagram'da yeni bir dönem başlıyor

Instagram uzun zamandır beklenen paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi.

Instagram'da yeni bir dönem başlıyor

Instagram uzun zamandır beklenen paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi. Instagram, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi.

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Instagram'da yeni bir dönem başlıyor

Analistlere göre, uygulamanın hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yasalara uyumluluk göstermesi gerekiyor. AB, sosyal medya ağlarından gizli bilgiler konusunda kullanıcılara karşı şeffaf olmasını talep ediyor.

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Instagram'da yeni bir dönem başlıyor

Ancak Instagram'da paylaşılan fotoğraf ve video gibi paylaşımların indirilmesi kolay olmayacak. Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre, paylaşımları indirmek isteyen kullanıcılar öncelikle sitede talep oluşturarak, kendilerine gönderilen e-maile göre hareket etmeli; ancak indirme işlemini 48 saat sonra yapmalı.

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Instagram'da yeni bir dönem başlıyor

Instagram uzun zamandır beklenen paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi. Instagram, kullanıcıların uzun zamandır talep ettiği paylaşılan fotoğraf ve videoların indirilmesi özelliğinin devreye sokulması için hazırlıklara başladığını bildirdi.

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