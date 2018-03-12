İnstagram'da o özellik apar topar kaldırıldı

Instagram'ın yakın zamanda eklenen özelliklerinden olan GIF özelliği bugün platformdan kaldırılmış durumda.

İnstagram'da o özellik apar topar kaldırıldı

Instagram'ın yakın zamanda eklenen özelliklerinden olan GIF özelliği bugün platformdan kaldırılmış durumda. Instagram ve Snapchat kullanıcıların bir kısmı tarafından fark edilen ve ırkçılık öğesi içeren bir GIF, büyük tepkiye sebebiyet verdi. Olayın büyümesinin ardından GIF desteği, ivedilikle bu iki sosyal medya platformundan kaldırıldı. Snapchat sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaptı.

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İnstagram'da o özellik apar topar kaldırıldı

Yapılan açıklamada programda yer alan bütün GIF’lerin 13 yaş ve üstüne uygun GIF’ler olduğunu belirtilirken, firmanın bu durum hakkında çok üzgün olduğunu ve bir daha yaşanmayacağı kesinleşene kadar GIF desteğinin kaldırıldığı belirtildi

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İnstagram'da o özellik apar topar kaldırıldı

Hürriyet'e göre Instagram sözcüsü ise durum hakkında "Bu tarz bir içeriğin Instagram'da asla bulunamayacağını, bu yüzden GIPHY desteğini sorun çözülene kadar kaldırdıklarını" ifade etti. Şu an için bu özelliğin ne zaman yeniden hizmete sunulacağı bilinmiyor.

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İnstagram'da o özellik apar topar kaldırıldı

Instagram'ın yakın zamanda eklenen özelliklerinden olan GIF özelliği bugün platformdan kaldırılmış durumda. Instagram ve Snapchat kullanıcıların bir kısmı tarafından fark edilen ve ırkçılık öğesi içeren bir GIF, büyük tepkiye sebebiyet verdi. Olayın büyümesinin ardından GIF desteği, ivedilikle bu iki sosyal medya platformundan kaldırıldı. Snapchat sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaptı.

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