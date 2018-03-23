İnstagram'a yeni bir tuş geliyor

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da kısa süre içinde yeni bir tuş eklenecek. Milyonlarca kullanıcısının beklediği kronolojik sıralama özelliğini getirmeyen Instagram tabiri caiz ise çareyi orta yolu bulmakta buldu. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, platformda yer alacak yeni bir tuş geliştirdi.

Bugün yayımlanan bir blog yazısıyla kullanıcılarına yeni haberler veren Instagram, "New Posts" özelliğini devreye soktuğunu açıkladı. Bu yeni düğmeye dokunarak kullanıcılar, yeni gönderilerin yüklenip yüklenmemesini seçebilecekler.

Instagram uygulamasına eklenecek bir başka yeni özellik ile birlikte Twitter’da kullanan retweet özelliğinin benzeri, Instagram hikayelerine gelecek. Yeni özellik Instagram’ın Snapchat'ten esinlendiği ve son yıllarda oldukça popüler hale gelen hikayeler özelliğinde (Instagram Stories) kullanılacak. Instagram söz konusu özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladı.

Instagram usulü retweet özelliği sayesinde bir başka kullanıcının hikayesini alıntılayıp kendi hikayenizde paylaşmak mümkün olacak. Böylece, bir kişi hikayeler üzerinden başka bir kişinin hikayesini paylaşıp hakkında yorum yapabilecek.