İnstagram yeniliğe doymuyor işte yeni özellikler

Her anlamda sosyal medyanın devi olan Instagram, yeni güncellemesinde ekleyeceği özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

İnstagram yeniliğe doymuyor işte yeni özellikler

5-10 yıl önce Facebook neyse, şimdi de Instagram o. Her anlamda sosyal medyanın devi olan Instagram, yeni güncellemesinde ekleyeceği özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Şimdi hep beraber bu değişimler neler bir bakalım. Instagram'ın güncel anlamda en sevilen özelliği tartışmasız hikayeler.

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İnstagram yeniliğe doymuyor işte yeni özellikler

Instagram bu özelliği rakiplerinden (zavallı Snapchat) kopyalamış olsa da kullanıcıların büyük bir kısmı, hikayelerle Instagram'da tanıştı. Anlık paylaşımları artırması ve görüntüleyenlerin kullanıcı tarafından görülmesi hikayeleri tam anlamıyla bir bağımlılığa dönüştürdü. Dolayısıyla Instagram'ın yapılacağı yeniliklerin başında hikayeler ile ilgili iyileştirmeler zaten bekleniyordu.


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İnstagram yeniliğe doymuyor işte yeni özellikler

Instagram bu ilgiyi daha da büyük bir olaya döndürmek için hikayeler üzerinden yeniliklere gidiyor. Yapılacak yeni güncelleme ile birlikte hikayeler için yeni bir arayüz sunuyor. Bu yeni arayüzde paylaştığınız hikayeleri bir takvim üzerinde görebileceksiniz. Böylece geçmişte paylaştığınız hikayeleri toplu bir biçimde kontrol edip, bir nevi günlük tutmuş olacaksınız.

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İnstagram yeniliğe doymuyor işte yeni özellikler

Uzun zamandır beklenen sessize alma özelliği de nihayet geliyor. Takip ettiğiniz ancak paylaşımları sizi rahatsız eden ya da bir süre boyunca paylaşımlarını görmek istemediğiniz kişileri tıpkı Twitter'da olduğu gibi sessize alabileceksiniz. Böylece takipten çıkmadan, yani kalpleri kırmadan ve aynı zamanda sinirinizi bozmadan hayatınıza devam edebileceksiniz.

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