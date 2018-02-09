Instagram yeni özelliğini test ediyor yakın zamanda karşımıza çıkacak

Şimdiye kadar repost tuşuna yer vermeyen Instagram, story yani hikaye özelliğine başkasının paylaşımını repost etme imkanı getiriyor. Bu özellik şu sıralarda deneme aşamasına ancak ilerleyen zamanlardan karşımıza çıkabilir.

İlk olarak Zachary Shakked‘ tarafından Twitter’da paylaşılan ekran görüntülerini doğrulayan Instagram; ” Biz her zaman arkadaşlarınızla herhangi bir anı Instagram’da paylaşmayı kolaylaştırmanın yeni yollarını test ediyoruz.” dedi. Şimdilik az sayıda kullanıcı üzerinde test edilen bu özellik, bir süre sonra piyasaya sürülebilir.

Webrazzi'de yer alan habere göre herkese açık hesap kullanan ancak gizliliğe önem veren kullanıcılar ise bu özelliği Ayarlar’dan kapatabilir. Uygulama içinde henüz paylaşım özelliğine rastlamadıysanız, yine de Ayarlar’ı kontrol etmenizde fayda var. Özellik size açılmadıysa ekran görüntüsü almak da her zaman geçerli bir alternatif.