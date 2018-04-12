Instagram yeni özelliğini test ediyor

Instagram, gönderilerin kolayca indirilebilmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Sistemin yakın zamanda sunulacak güncellemeyle aktif edilmesi bekleniyor.

Instagram, paylaşımların indirilmesini sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Kullanıcılar bu sayede yaptığı paylaşımları indirilebilir hale geliyor. Yani aslına bakılırsa hikâyelerdekine benzer bir mantık standart gönderiler için de geçerli oluyor. Muhtemelen Instagram Hikâyeler'deki gibi indirme özelliği gönderilerde de benzer mekanizmayla aktif oluyor. Twitter

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Instagram kullanıcıları kendi arşivini indirebilir hale geliyor! Yeni özelliğin hayata geçirilmesinin en önemli sebeplerinden biri Avrupa ve ABD'deki veri koruma yasası. Çünkü "verilerin taşınabilir olması" kuralı bu sayede uygulanmış oluyor. Yani kısaca Twitter'da hayli uzunca bir süredir yer alan "içerik indirme özelliği" Instagram'a da uygulanıyor. Sistemin tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. Ancak yakında sunulacak güncellemelerle birlikte bu özelliğin de aktifedileceği öngörülüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

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Instagram, paylaşımların indirilmesini sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Kullanıcılar bu sayede yaptığı paylaşımları indirilebilir hale geliyor. Yani aslına bakılırsa hikâyelerdekine benzer bir mantık standart gönderiler için de geçerli oluyor. Muhtemelen Instagram Hikâyeler'deki gibi indirme özelliği gönderilerde de benzer mekanizmayla aktif oluyor. Twitter

Facebook

Google Plus

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