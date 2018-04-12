Instagram yeni özelliğini test ediyor

Instagram, gönderilerin kolayca indirilebilmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Sistemin yakın zamanda sunulacak güncellemeyle aktif edilmesi bekleniyor.

Instagram yeni özelliğini test ediyor

Instagram, paylaşımların indirilmesini sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Kullanıcılar bu sayede yaptığı paylaşımları indirilebilir hale geliyor. Yani aslına bakılırsa hikâyelerdekine benzer bir mantık standart gönderiler için de geçerli oluyor. Muhtemelen Instagram Hikâyeler'deki gibi indirme özelliği gönderilerde de benzer mekanizmayla aktif oluyor.

15
Instagram yeni özelliğini test ediyor

Instagram kullanıcıları kendi arşivini indirebilir hale geliyor! Yeni özelliğin hayata geçirilmesinin en önemli sebeplerinden biri Avrupa ve ABD'deki veri koruma yasası. Çünkü "verilerin taşınabilir olması" kuralı bu sayede uygulanmış oluyor. Yani kısaca Twitter'da hayli uzunca bir süredir yer alan "içerik indirme özelliği" Instagram'a da uygulanıyor. Sistemin tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. Ancak yakında sunulacak güncellemelerle birlikte bu özelliğin de aktifedileceği öngörülüyor.

25
Instagram yeni özelliğini test ediyor

Instagram, paylaşımların indirilmesini sağlayan yeni bir özellik test ediyor. Kullanıcılar bu sayede yaptığı paylaşımları indirilebilir hale geliyor. Yani aslına bakılırsa hikâyelerdekine benzer bir mantık standart gönderiler için de geçerli oluyor. Muhtemelen Instagram Hikâyeler'deki gibi indirme özelliği gönderilerde de benzer mekanizmayla aktif oluyor.

35
Instagram yeni özelliğini test ediyor

Instagram kullanıcıları kendi arşivini indirebilir hale geliyor! Yeni özelliğin hayata geçirilmesinin en önemli sebeplerinden biri Avrupa ve ABD'deki veri koruma yasası. Çünkü "verilerin taşınabilir olması" kuralı bu sayede uygulanmış oluyor. Yani kısaca Twitter'da hayli uzunca bir süredir yer alan "içerik indirme özelliği" Instagram'a da uygulanıyor. Sistemin tam anlamıyla ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor. Ancak yakında sunulacak güncellemelerle birlikte bu özelliğin de aktifedileceği öngörülüyor.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro