İnstagram yeni özelliğini duyurdu

Instagram’ın yeni özelliği kullanıcılara takip etmedikleri kişilerin fotoğraflarını önerecek ve ilginç profiller keşfetmesini sağlayacak. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Instagram, kullanıma sunmaya hazırladığı yeni özelliğiyle kullanıcılara beğenilerinden yola çıkarak takip etmedikleri kişilerin paylaştığı fotoğraf ve videoları gösterecek. Aralık ayı başında kısıtlı sayıda kullanıcının katılımıyla test edilmeye başlanan özellik, şimdi sosyal ağın tüm üyeleri için kullanıma sunuluyor. Instagram, önerilerin kullanıcının beğenileri ve takip ettiği hesaplara göre yapılacağını belirtiyor. Twitter

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Önerilen içerikler, Instagram’ın yapay zeka algoritmaları tarafından saptanan ilgi alanlarınız doğrultusunda derlenecek. Instagram tarafından önerilen ancak beğenilmeyen içerikler, paylaşımın üzerindeki üç noktaya dokunarak gizlenebilecek. Instagram, bu sayede kullanıcıların beğenmedikleri fotoğraflar üzerinden önerilerini iyileştirerek sürdürecek.Instagram, 2016 yılından bu yana paylaşımları kronolojik sırayla kullanıcılarına sunuyordu. Twitter

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Instagram’ın yeni özelliği kullanıcılara takip etmedikleri kişilerin fotoğraflarını önerecek ve ilginç profiller keşfetmesini sağlayacak. Dünyanın en büyük sosyal ağlarından Instagram, kullanıma sunmaya hazırladığı yeni özelliğiyle kullanıcılara beğenilerinden yola çıkarak takip etmedikleri kişilerin paylaştığı fotoğraf ve videoları gösterecek. Aralık ayı başında kısıtlı sayıda kullanıcının katılımıyla test edilmeye başlanan özellik, şimdi sosyal ağın tüm üyeleri için kullanıma sunuluyor. Instagram, önerilerin kullanıcının beğenileri ve takip ettiği hesaplara göre yapılacağını belirtiyor. Twitter

Facebook

Google Plus

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