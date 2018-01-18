Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Instagram hikayelere kısa süre önce yeni yazı seçenekleri eklendi. Böylece kullanıcılar, metin tabanlı hikayeler oluşturabiliyorlar. Şimdi ise popüler platform başka bir özellikle gündeme geldi. Bu yeni özellik beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. WhatsApp'ın "Son görülme" özelliği Instagram'da! Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır? Son birkaç gündür Instagram'ın geliştirici ekibi ekstra mesai yapmaya başladı. Çünkü platform için yeni özellikler arka arkaya ortaya çıktı. Hikayelere yazı seçenekleri eklendi. Ayrıca gelecekteki bir güncellemeyle birlikte, Instagram hikayelerden ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gidecek. Twitter

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Instagram'a "Aktif olma" özelliği eklendi. Bu özellik nedir diye soracak olursanız, aslında WhatsApp'ın "Son görülme" özelliğinin aynısı. Instagram'da mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman online olduğunu görebiliyorsunuz. "Şu anda aktif", "1 saat önce aktifti" gibi bilgiler veriliyor. Özetle Direct Message bölümünde, listedeki kişilerin son görülme zamanı yazıyor. Bu durum sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimi bu özelliğin iyi olduğunu belirtirken, kimi kullanıcılar ise kötü olduğunu düşünüyor. Twitter

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Bununla birlikte Instagram'da iş amaçlı hesaplara ulaşmak isteyen kullanıcılar için bu özellik yararlı olabilir. Instagram'da birçok şirketin veya markanın da hesabı var. Böylece kullanıcılar şirketin anlık iletilere yanıt verme açısından ne kadar aktif olduğunu veya cevap alıp alamayacaklarını da görebilir. Instagram'da son görülme özelliğini kapatma imkanı da var. Twitter

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