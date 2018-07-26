Instagram paylaşımı sayesinde en çok kazanan futbolcular

Real Madrid ile sayısız başarıya imza atan Cristiano Ronaldo kariyerine Juventus'ta devam etme kararı aldı. Oynadığı kulüplerden aldığı maaşın dışında sponsorluk gelirleri ile hatırı sayılır bir gelirin sahibi olan Ronaldo Sosyal medyadan da en çok kazanan futbolculardan biri.
Instagram'dan yaptıkları reklam paylaşımları ile en çok kazanç sağlayanların listesi yayınlandı. HopperHQ'nun yayınladığı listede futbol dünyasının yakından tanıdığı şu isimler yer aldı...
Luis Suarez: 150 bin dolar
Gareth Bale: 185 bin dolar
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