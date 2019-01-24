Instagram Maduro için harekete geçti artık güvenilirliği kalmadı

Ekonomik ve siyasi krizin her geçen gün derinleştiği ve geçtiğimiz gün yapılan darbe girişiminin başarısız olduğu Venezuela‘da, devlet başkanı Nicolas Maduro'ya Instagram'dan şok hareket geldi.

Kendisini Venezuela devlet başkanı olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido dünyanın gündemine otururken, darbe girişiminin destekçisi olarak ABD kendisini göstermişti.

ABD hükümetinin Venezuela’yı bir iç savaşa sürüklemesinin ardından gelişen olaylardan sonra Maduro'ya bir şok da Instagram'dan geldi.

Venezuela'da sıradışı darbe ABD iç savaş çıkardı son durum kötü

Venezuela devlet başkanının Instagram hesabı yakın zamana kadar mavi tik almış onaylı bir hesaptı. Amerika‘nın Maduro‘yu devlet başkanı olarak tanımadığını açıklamasının ardından, Nicolas Maduro‘nun resmi Instagram hesabındaki mavi tik, Instagram tarafından kaldırıldı.