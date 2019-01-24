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Instagram Maduro için harekete geçti artık güvenilirliği kalmadı

Instagram Maduro için harekete geçti artık güvenilirliği kalmadı

Popüler fotoğraf ve video paylaşım sitesi Instagram, Venezuela'da yaşanan olaylar sonrası devlet başkanı Nicolas Maduro'nun mavi tikini kaldırdı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 12:29 - Güncelleme: 24-01-2019 12:29

Ekonomik ve siyasi krizin her geçen gün derinleştiği ve geçtiğimiz gün yapılan darbe girişiminin başarısız olduğu Venezuela‘da, devlet başkanı Nicolas Maduro'ya Instagram'dan şok hareket geldi.

Kendisini Venezuela devlet başkanı olarak ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido dünyanın gündemine otururken, darbe girişiminin destekçisi olarak ABD kendisini göstermişti.

ABD hükümetinin Venezuela’yı bir iç savaşa sürüklemesinin ardından gelişen olaylardan sonra Maduro'ya bir şok da Instagram'dan geldi.

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Venezuela devlet başkanının Instagram hesabı yakın zamana kadar mavi tik almış onaylı bir hesaptı. Amerika‘nın Maduro‘yu devlet başkanı olarak tanımadığını açıklamasının ardından, Nicolas Maduro‘nun resmi Instagram hesabındaki mavi tik, Instagram tarafından kaldırıldı.

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  • Misafir 24 Ocak 2019 12:36 Küba, Bolivya ve Meksika Venezuela halkının yanında yer aldığını ilan etti.

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