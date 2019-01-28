Instagram kapatılabilir o videolar ortalığı karıştırdı

İngiltere Sağlık Bakanı, Instagram ve diğer sosyal medya şirketlerine zararlı içerikleri kaldırmaları çağrısında bulundu. BBC Andrew Marr programında konuşan Hancock, sosyal medya şirketleri için "Yapması gerekenleri yapmadıklarını düşünürsek, o zaman yasa çıkarabiliriz ve çıkarmamız gerekir" dedi ama "Böyle bir şey yapmak istemem" diye ekledi.
Sağlık Bakanı Hancock, daha önce kendine zarar verenlerin görüntüleri ile intihar videolarının paylaşılması nedeniyle sosyal medya şirketlerine bu tür içerikleri kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.
Instagram, bazı içerikleri kaldırmadıklarını ama bu videolara bakan kişileri kendilerine yardım edebilecek ve destek olabilecek gruplara yönlendirdiklerini duyurdu.
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