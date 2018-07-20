Instagram Facebook kapatılıyor bu geceden itibaren kıyım başlıyor

Instagram ve Facebook kapatılıyor! Birbiriyle ortak olan Facebook ve Instagram'da yaş sınırı geliyor. Artık 13 yaşından küçük çocukların bu sosyal platformdaki hesapları kapatılacak. 13 yaşından büyük olduğunu kanıtlamak için kimlik ile başvuru yapmak gerekiyor.

Ortak bir şirkete bağlı olan Instagram ve Facebook kapatılıyor. Bu ani kıyım kararı önce şok etkisi yaratsa da, açıklamalarda sonrası bu kapatılma hedefinin çocuklar üzerine olduğu anlaşıldı. Peki Facebook ve Instagram'da neler olacak? Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Facebook ve Instagram, 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcılarının hesaplarını daha aktif bir biçimde kapatma kararı aldı. Yasal olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmese de uygulamada sadece mahkemeye veya soruşturmaya konu olduğu taktirde hesaplar incelemeye alınıyordu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Sosyal medya devi Facebook, TechChurch’e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını ve 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesaplarını kapatacaklarını açıkladı.



Twitter

Facebook

Google Plus

3 7