Instagram Facebook kapatılıyor bu geceden itibaren kıyım başlıyor

Instagram ve Facebook kapatılıyor! Birbiriyle ortak olan Facebook ve Instagram'da yaş sınırı geliyor. Artık 13 yaşından küçük çocukların bu sosyal platformdaki hesapları kapatılacak. 13 yaşından büyük olduğunu kanıtlamak için kimlik ile başvuru yapmak gerekiyor.

Instagram Facebook kapatılıyor bu geceden itibaren kıyım başlıyor

Ortak bir şirkete bağlı olan Instagram ve Facebook kapatılıyor. Bu ani kıyım kararı önce şok etkisi yaratsa da, açıklamalarda sonrası bu kapatılma hedefinin çocuklar üzerine olduğu anlaşıldı. Peki Facebook ve Instagram'da neler olacak?

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Instagram Facebook kapatılıyor bu geceden itibaren kıyım başlıyor

Facebook ve Instagram, 13 yaşın altında tespit ettiği kullanıcılarının hesaplarını daha aktif bir biçimde kapatma kararı aldı. Yasal olarak 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmese de uygulamada sadece mahkemeye veya soruşturmaya konu olduğu taktirde hesaplar incelemeye alınıyordu.

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Instagram Facebook kapatılıyor bu geceden itibaren kıyım başlıyor

Sosyal medya devi Facebook, TechChurch’e yaptığı açıklamada çocuk kullanıcılarını koruma kararını daha aktif bir şekilde uygulamaya alacaklarını ve 13 yaşın altında tespit ettikleri kullanıcı hesaplarını kapatacaklarını açıkladı.

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Instagram Facebook kapatılıyor bu geceden itibaren kıyım başlıyor

KİMLİK İSTENECEK; Kapatılan hesapları geri almak için kullanıcıların devlet tarafından verilmiş bir fotoğraflı kimlik kartı ile 13 yaşından büyük olduklarını ispat etmelerini isteyecek. Aslında bu sorunun kaynağı Facebook’un kayıt olurken yaşı kanıtlayacak herhangi bir resmi onay gerektirmemesi olarak görülüyor.

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